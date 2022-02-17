Выбор способа уничтожения бактерий осуществляется в индивидуальном порядке, с учетом особенностей помещения и его размеров. Зараженный объект будет полностью обработан специальным составом, эффективно убивающим патогены. Выбранные нами препараты не причинят вреда ни вам, ни вашим домашним питомцам.

С какими болезнетворными бактериями мы контактируем чаще всего

Микробы окружают нас буквально везде, многие живут в наших организмах, или же попадают к нам из грунта, воды, воздуха. На всех поверхностях в вашем доме проживают целые колонии бактерий, однако мы крайне редко об этом задумываемся. Наиболее опасные для человека виды патогенов:

шигеллы;

бациллы;

спирохеты;

микоплазма;

легионеллы.

Больше всего бактерий обитает на дверных ручках, кухонных раковинах, холодильниках, пультах от телевизора, джойстиках для видеоигр, разделочных досках, сиденьях унитазов. Люди, которые много времени проводят в офисах, могут подхватить бактерии через компьютерную клавиатуру, а на производственных предприятиях источниками распространения патогенов являются кондиционеры, вентиляционные шахты и места общего пользования.

Когда необходима обработка от бактерий

Места большого скопления людей должны подвергаться обработке от бактерий регулярно. Эти микроскопические организмы способны без труда преодолевать большие расстояния по воздуху, они не боятся перепадов температур и легко проникают в организм человека, мгновенно приспосабливаясь к новым условиям. Бактерии, которые наиболее распространены в современном мире, способны стать причиной дизентерии, пневмонии, столбняка, сифилиса, тифа и многих других опасных заболеваний.

Как мы работаем?

Чтобы заказать услугу уничтожения бактерий, позвоните нам или оставьте заявку на сайте.

Специалист компании ответит на все вопросы и предложит оптимальные варианты решения проблемы.

В заранее оговоренное время дезинфектор прибудет к вам домой, чтобы провести все необходимые мероприятия.

По окончанию обработки вы получите детальную консультацию, также вам будет предоставлена гарантия качества выполненных работ.

Профессиональное уничтожение бактерий

Прежде чем приступить к обработке от бактерий, наши специалисты установят причину заражения — для этого будут отобраны пробы воды или почвы, а также смывов рук жильцов дома и работников предприятия, кроме того, мы снимем пробы со всех поверхностей в зараженных помещениях. В зависимости от результатов лабораторного исследования, будут подобраны химические препараты для уничтожения бактерий. Обработка может осуществляться методом стерилизации или дезинфекции.

Методы, применяемые нашими специалистами для уничтожения бактерий:

Бактериологический — дезинфекция сточных вод осуществляется с помощью особых микроорганизмов.

Химически — опасные микробы уничтожаются с помощью ядовитых препаратов.

Несмотря на всю свою ядовитость и способность уничтожать все виды бактерий, применяемые нами препараты не причинят вреда ни вам, ни вашим четвероногим друзьям. Также эти средства не окажут негативного влияния на экологию. Главное, придерживаться всех правил безопасности в процессе работы с такими составами, не вдыхать токсичных паров и не допускать тактильного контакта с ядами. Прежде чем приступить к обработке помещения от бактерий, мы убеждаемся в том, что на объекте нет посторонних. В помещении могут находиться только специалисты санэпидемстанции, облаченные в защитные костюмы и респираторы.

Для распыления химических препаратов мы используем следующее профессиональное оборудование:

Генераторы горячего и холодного тумана.

Аэрозоли с ядовитым содержимым.

Бактерицидные облучатели.

Ультрафиолетовые лампы.

Пневматические опрыскиватели.

Бытовые предметы в вашем жилище будут тщательно обработаны горячим паром, а посуду и другую утварь мы погрузим в специальные дезинфицирующие растворы. Если заражена почва, мы обработаем ее бромистым метилом, бактериологическими фунгицидами и раствором хлорокиси меди.

Почему следует обращаться к профессионалам

Уничтожить бактерии самостоятельно крайне сложно, так как для этой процедуры требуется специальное оборудование. Кроме того, у вас нет доступа к сильнодействующим ядовитым препаратам, без которых с поставленной задачей точно не справиться. Наши мастера дезинфекции обеспечат текущую обработку от бактерий, после чего приступят к заключительной обработке, для закрепления полученного результата и обеспечения профилактики. Подать заявку на уничтожение бактерий можно в любое время, мы оперативно изучим ситуацию на предприятии, в офисе или частном доме, чтобы обеспечить качественную дезинфекцию от патогенов.

Истребляем вредителей и паразитов всех видов, используя для этого современные препараты с высокой эффективностью.

Обрабатываем помещения любой сложности — от самых маленьких и тесных квартир, до просторных складских помещений.

Оперативно реагируем на заявку, выезжаем к клиенту в течение двух часов.

Применяем в работе парогенераторы, обеспечивающие максимальную эффективность обработки от паразитов.

Препараты, применяемые в борьбе с вредителями, не представляют угрозы для людей и животных. Вернуться в дом вы сможете через 24 часа после обработки, предварительно проветрив помещение.

Предоставляем гарантию эффективности обработки в течение 5 лет. Если в этот период паразиты вернутся, бороться с ними мы будем уже бесплатно.